Championnats d'Afrique : deux médailles d'or pour l'Algérie

La sélection algérienne féminine de karaté-do a décroché deux médailles d'or en kata individuel et par équipes, vendredi lors de la première journée des championnats d'Afrique juniors et seniors (kata et kumité) qui se déroulent à Yaoundé au Cameroun (2-6 juin).

En kata individuel, la médaille d'or a été remportée par Hadj-Saïd Kamelia, qui a confirmé cette belle performance en allant chercher la première place par équipes avec la sélection féminine.

Cette première journée a été consacrée aux épreuves de kata dames (individuel et par équipes) et de kumité messieurs des catégories -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg et +84 kg.

La 16e édition des championnats d'Afrique de Yaoundé enregistre la présence des 20 pays suivants : Cameroun (pays hôte), Algérie, Sénégal, Egypte, Tunisie, Afrique du Sud, Botswana, Rwanda, RD Congo, Congo, Bénin, Tchad, Sierra Leone, Burundi, Cap-Vert, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ghana, Namibie et Niger.

APS