Dix terroristes abattus et quatre autres arrêtés durant le mois de mai

Dix (10) terroristes ont été abattus, et quatre (4) autres ont été arrêtés alors qu'un terroriste s'est rendu durant le mois de mai, selon un bilan des activités de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières.

Les opérations de l'ANP ont permis, également, l'arrestation de 3 éléments de soutien aux groupes terroristes, la découverte et la destruction de 35 abris pour terroristes.

Une importante quantité d'armes et de munitions a été aussi saisie, dont un (1) fusil mitrailleur de calibre 12,7 mm, un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, 25 fusils mitrailleurs Kalachnikov, quatre (4) fusils Simonov et quatre (4) pistolets automatiques.

Les opérations de l'ANP ont également permis la découverte d'un quintal de produits destinés à la fabrication d'explosifs, de 26 bombes de confection artisanale et d'une importante quantité de munitions.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de l'ANP ont appréhendé 42 narcotrafiquants et saisi 66 quintaux de kif traité, 33.173 comprimés psychotropes et 150 grammes de cocaïne.

Ils ont également arrêté 671 immigrants clandestins et 145 contrebandiers et saisi 45.634 litres de carburant, 112,91 tonnes de denrées alimentaires, 62 générateurs électriques, 44 marteaux-piqueurs, 9 appareils de détections de métaux et 80,8 quintaux de tabac et 58 véhicules de différentes catégories.

Durant la même période, l'ANP a également mené des opérations de sauvetage de 11 immigrants clandestins au large de la mer.