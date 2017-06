Décès de l’animatrice de Radio El Bahdja Ghania Yacef

Triste nouvelle. La journaliste Ghania Yacef est décédée samedi à l'âge de 40 ans suite à une longue maladie.

La défunte a eu une longue carrière de journaliste lors de laquelle elle a eu à animer plusieurs émissions phares à la Radio, à l'image de «Nass Bladi» et « Ouled Bladna».

Affectés par cette disparition, Djamel Kaouane et Chabane Lounakel, respectivement ministre de la communication et directeur général de la Radio Nationale ont présenté leurs condoléances les plus attristées à la famille de la défunte, l'assurant de leur soutien et de leur compassion.

Puisse Allah accueillir la défunte en son vaste Paradis. A Allah nous appartenons et à lui nous sommes voués à retourner.