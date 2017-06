Attentat de Londres : l'Algérie condamne avec "la plus grande force"

L'Algérie condamne avec "la plus grande force" les attentats terroristes ayant ciblé samedi la capitale britannique, et exprime sa "solidarité" avec le peuple, le gouvernement et les familles des victimes britanniques et d'autres nationalités, a déclaré dimanche à Alger, le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif.

"La Grande-Bretagne vient d'être encore une fois brutalement frappée par une terrible attaque terroriste que nous condamnons avec la plus grande force", a souligné M. Benali Chérif, dans une déclaration à l'APS.

"Nous demeurons convaincus que les auteurs de ces crimes, qui franchissent par leurs actes abominables chaque jour davantage un nouveau cap dans la terreur et la violence, ne réussiront point à ébranler la détermination des peuples et des sociétés à poursuivre leur combat pour venir à bout du terrorisme et pour annihiler l'idéologie qui le sous-tend", a-t-il ajouté.

"En ces moments difficiles, nous exprimons notre solidarité avec la Grande-Bretagne, son peuple et son gouvernement, ainsi qu'avec les familles et les gouvernements des victimes de cette hideuse attaque", poursuit la même source.

"Nous réitérons notre disponibilité à poursuivre avec les membres de la communauté internationale l'£uvre commune qui consiste à combattre le terrorisme sur tous les fronts, ensemble et d'une manière coordonnée", a conclu le Porte-parole du MAE. APS