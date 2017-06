Le ministre de la Communication assure de son soutien le président de l'ARAV

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a reçu ce dimanche en audience le président de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benhamadi, indique un communiqué de ce ministère parvenu à notre rédaction.

«Ce premier contact a permis au ministre de s'enquérir des rôles et missions de l'Autorité de régulation de l'Audiovisuel et d'assurer son président de la disponibilité entière du ministère de la Communication et, à travers ce dernier, du gouvernement à lui apporter aide et soutien afin de lui permettre d'assumer pleinement ses responsabilités tel que le stipulent les textes de loi en vigueur», précise la même source.