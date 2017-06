BMS : activité pluvio-orageuse sur le centre-est et l'est du pays à partir de dimanche soir

Une activité pluvio-orageuse, localement assez marquée, affectera les régions côtières et intérieures du centre-est et de l'est du pays à partir de la soirée de dimanche, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie.

Les wilayas concernées par ces prévisions sont: Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Sétif, Mila, Constantine, Oum El Bouagui, Souk Ahras, Batna et Guelma, précise-t-on de même source.

Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité du BMS qui s'étale du dimanche à 18h00 au lundi à 15h00. APS