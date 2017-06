La Sûreté nationale met en place un dispositif sécuritaire pour réduire les accidents de la route

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place, depuis le début du mois de Ramadhan, un dispositif de sécurité pour réduire les accidents de la route en forte hausse en ce mois sacré, a indiqué dimanche un communiqué des services de la Sûreté.

Selon les services de la Sûreté, cette hausse met en cause le "changement de comportement de certains jeûneurs".

Outre le dispositif sécuritaire et les campagnes de sensibilisation lancées à travers ses supports de communication, le site électronique et les pages Facebook et Twitter, la DGSN organise depuis la première semaine du début du mois sacré un Iftar collectif au niveau des carrefours à travers le territoire national au profit des automobilistes et routiers dans le but de réduire les accidents de la circulation.

La cellule de communication a affirmé, à ce propos que cette opération "reflète la relation exceptionnelle entre le citoyen et les agents de police, une relation sur laquelle a toujours insisté le directeur général de la Sûreté nationale, le Général Major Abdelghani Hamel dans ses orientations en vue d'assurer une meilleure protection aux citoyens".

L'Iftar collectif "n'a pas seulement pour but de réduire les accidents de la route, mais il reste aussi porteur d'un message noble à savoir que les policiers sont présents aux côtés des citoyens en toutes circonstances et occasions", a précisé la même source.

Cette initiative, lancée par la DGSN depuis des années et très appréciée par les citoyens, se veut un autre moyen permettant de réduire les accidents de la circulation.

La DGSN appelle, par ailleurs, les usagers de la route à "respecter le code de la route, à se concentrer lors de la conduite enévitant l'excès de vitesse particulièrement avant l'Iftar et à faire preuve de civisme". APS