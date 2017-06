Reprise du trafic ferroviaire entre Alger et l’est de pays à partir de 5 juin

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé dimanche la reprise du trafic ferroviaire de voyageurs et marchandises en départ d’Alger vers l’est de pays à partir du lundi 5 juin en cours.

Cette reprise intervient après la fin des travaux menés au niveau du tronçon Thénia-Beni Amrane (Boumerdès), ayant nécessité l’interception de la voie, précise la SNTF.

Pour rappel, le trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre Alger et l'est du pays avait été interrompu depuis le 20 mai dernier en raison de travaux de confortement des tunnels nécessaires à la sécurité des circulations ferroviaires entre les gares de Thénia et de Beni Amrane.

En conséquence, les trains de voyageurs de grandes lignes et les trains régionaux (aller et retour) Alger-Annaba, Alger-Constantine, Alger-Béjaia, Alger-Sétif et Alger-Bouira avaient été supprimés durant cette période des travaux.