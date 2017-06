BEM 1er jour : les épreuves d’arabe, de sciences physiques et technologie accessibles à tous les élèves

Des candidats au Brevet d'enseignement moyen (BEM) dont les épreuves ont débuté ce dimanche ont été unanimes à dire que les sujets de langue arabe et de sciences physiques et technologiques étaient "faciles" et à "la portée de tous les élèves", d'où un optimisme quant à un passage au cycle secondaire avec d'excellentes moyennes.

Lors d'une tournée de l'APS à travers plusieurs centres d'examen à Alger, les candidats étaient très optimistes après les épreuves de langue arabe et de sciences physiques qui étaient "à la portée de tous", affirmant que le jeûne n'a pas eu d'effet sur leur concentration en dépit des longues soirées ramadanesques consacrées aux dernières révisions.

A quelques pas du CEM Ibn Ennas (place 1er mai), Meriem, Randa et Aya nous ont affirmé que les questions de l'épreuve de langue arabe dont le texte a eu pour thème: la jeunesse entre hier et aujourd'hui- tiré du discours du défunt président Houari Boumedienne- étaient "faciles". "Grace à la révision continue et à la persévérance, nous avons pu répondre à ces questions. Nous espérons que nos notes dans cette matière seront excellentes", ont-elles-déclaré.

Les trois candidates se sont dites également certaines de leurs réponses lors de l'épreuve de sciences physiques et technologiques, dont les questions "étaient limitées au contenu du programme scolaire".

A leur tour, les trois candidates Akram, Moufida et Asma qui ont passé leur épreuves au lycée El Idrissi, ont affirmé que les épreuves de la matinée étaient accessibles à l'élève moyen. Pour Moufida les questions des deux matières étaient relativement faciles mais elle a eu quelques difficultés à répondre aux questions du troisième exercice de l'épreuve des sciences physiques. La même inquiétude a été exprimée par Akram qui n'a pas pu répondre aux questions de l'épreuve de langue arabe relatives aux synonymes et à la composition de phrases.

La révision collective, précieuse pour les candidats dans l'épreuve de physique et chimie

Pour Moufida, la révision collective et les cours particuliers, ont facilité la réponse aux questions aux question des sciences physiques et technologiques et permis d'appréhender l'épreuve avec moins de stress. Le même constat a été fait auprès des élèves Akram, Asma et Ikram, qui ont déclaré que la révision avec leur enseignante de physique et chimie les cours intensifs qu'elle leur dispense ont joué un rôle capital dans leurs réponses.

Au sujet de l'effet du jeûne, les candidats étaient unanimement d'accord à dire que "le Ramadan a été un facteur de motivation et non le contraire", souhaitant que les questions des autres matières soient claires et faciles à l'instar du sujet de langue arabe.

Toutefois, les candidats ont déploré la surcharge de la première journée notamment en après midi où sont programmées les preuves d'éducation islamique et d'éducation civile, des matière de "mémorisation par excellence", ont-ils dit.

A noter que beaucoup de candidats n'ont pas pu rentrer chez eux après les épreuves de la matinée préférant rester sur place du fait de la courte durée séparant les épreuves prévues le matin et après midi et la peur d'être en retard. APS