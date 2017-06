Messahel : la coordination entre les pays voisins de la Libye est "permanente"

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué lundi à Alger que la coordination entre les pays voisins de la Libye, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, était "permanente" pour accompagner les Libyens en vue du règlement de la crise que traverse leur pays loin de toute intervention étrangère.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, M. Messahel a précisé avoir abordé la situation en Libye, mettant en avant la coordination "permanente" entre les pays voisins de la Libye, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, "pour accompagner les Libyens afin qu'ils puissent régler eux-mêmes leurs problèmes loin de toute intervention étrangère et dans le cadre de l'intégrité territoriale de la Libye".

Il a, à cet égard, rappelé la dernière réunion des pays voisins de la Libye tenue à Alger le 8 mai.

Le ministre a également indiqué avoir abordé avec son homologue la situation dans la région qui est, a-t-il dit, "menacée par le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine", mettant l'accent sur l'importance de la coordination "permanente et continue" entre l'Algérie et l'Egypte pour faire face à ces défis.

Après avoir rappelé les sacrifices consentis par les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, le chef de la diplomatie a insisté sur l'importance de la coordination bilatérale et au niveau de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales.

Les entretiens ont aussi porté sur la question de la réforme de la Ligue arabe, a fait savoir M. Messahel, précisant que l'Algérie plaidait pour une réforme "en profondeur" de l'organisation afin de l'adapter aux mutations géostratégiques en cours dans le monde et la mettre au service des peuples et des Etats arabes.

Le ministre s'est également félicité de la "coordination permanente" entre l'Algérie et l'Egypte au niveau de l'Union africaine.

Concernant les relations algéro-égyptiennes, M. Messahel les a qualifiées d'"exceptionnelles" dans différents domaines, faisant part de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique.

Le ministre a précisé que les deux parties avaient évoqué les préparatifs de la réunion de la Grande commission mixte et de la réunion du Comité de suivi qui la précèdera pour évaluer la mise en oeuvre des décisions prises lors de la précédente session tenue au Caire.

M. Chokri a, pour sa part, précisé que sa visite "participe du souci de poursuivre la coordination entre les deux pays", soulignant que cette coordination procédait de la volonté des dirigeants des deux pays, Abdelaziz Bouteflika et Abdel Fattah Al-Sissi, de faire face aux défis qui se posent à l'Algérie et à l'Egypte et de renforcer la coopération au mieux des intérêts des deux peuples et pour protéger la sécurité nationale arabe contre les dangers qui la menacent.

La rencontre a permis d'aborder, en premier lieu, les relations bilatérales et le souci commun de les développer sur les plans politique, économique, culturel et social, et d'intensifier les investissements égyptiens en Algérie, par l'ouverture d'autres créneaux de commerce entre les deux pays, a ajouté M. Chokri qui a exprimé ses remerciements au gouvernement algérien pour les facilitations accordées à l'importation des produits égyptiens, "ce qui est à même, a-t-il dit, de favoriser l'augmentation des échanges commerciaux et de renforcer les liens entre les deux pays".

Les discussions ont également porté sur les questions régionales, notamment les derniers développements en Libye, la lutte contre le terrorisme, la question palestinienne, et la situation en Syrie et au Yémen, a précisé le ministre égyptien qui a fait également état d'"une grande convergence" de points de vue des deux pays concernant ces questions, a-t-il indiqué.

" Nous avons également discuté de l'importance de poursuivre l'étroite coordination dans le cadre de notre action africaine commune pour la concrétisation des efforts de développement des pays africains et évoqué la contribution de l'Algérie et de l'Egypte dans ce sens ainsi que la réforme de l'organisation africaine", a précisé M. Chokri.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Chokri, est arrivé lundi à Alger pour prendre part à la réunion ministérielle tripartite Algérie-Tunisie-Egypte sur la Libye, consacrée à l'évaluation de la situation dans ce pays à la lumière des derniers développements sécuritaires, pour parvenir à un règlement politique de la crise qui secoue le pays depuis 2011. APS