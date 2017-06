Environnement : "Il faut rapprocher davantage l'enfant de la forêt"

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, a affirmé lundi à Alger que l'enfant était un acteur essentiel dans la protection de l'environnement dont l'importance doit, en conséquence, lui être inculquée davantage.

S'exprimant à l'occasion d'une exposition sur la Journée mondiale de l'environnement à la forêt de Ben Aknoun, Mme Zerouati, accompagnée notamment du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh, a exhorté les intervenants dans la protection de l'environnement à oeuvrer davantage pour rapprocher les enfants du milieu naturel dont essentiellement les forêts.

"C’est bien de rapprocher l’humain de la nature, mais c’est beaucoup mieux de mettre nos enfants en contact direct avec la nature et notamment avec les forêts", a-t-elle relevé.

Mme Zerouati a alors invité la société civile à s'impliquer dans l'éducation de l'enfant sur la protection de la nature dans toutes les wilayas afin de permettre aux enfants de découvrir les potentialités forestières de leurs propres régions.

Par ailleurs, elle a appelé à faire preuve de plus de rigueur dans les opérations de contrôle des espaces verts et naturels notamment contre l'abattage illégal des arbres et les jets anarchiques des déchets notamment lors des piqueniques.

Sous le thème " Rapprocher les gens de la nature", l'exposition sur la Journée mondiale de l'environnement organisée à la forêt de Ben Aknoun par la Direction de l'environnement de la wilaya d'Alger, a connu une certaine affluence d'enfants accompagnés de leurs parents.

Les visiteurs ont profité de la présence de représentants d'établissements comme les clubs verts, les associations ainsi que des organismes de sécurité (police, gendarmerie et protection civile) pour s'informer des thèmes liés à l'environnement.

La variété du programme a été appréciée par les visiteurs, tandis que les différents exposants, à travers des stands, ont donné des présentations et consignes relatives à la protection de la nature et la sensibilisation contre les dangers de la pollution.

Pour rappel, l'Algérie a enregistré en 2016 prés de 23 millions de tonnes de déchets tous types confondus au niveau national dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, 11 millions de tonnes de déchets inertes, 0,4 million de tonnes de déchets spéciaux et 2% de produits dangereux. APS