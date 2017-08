CAN 2019 : la CAF approuve le passage de 16 à 24 équipes

La Confédération africaine de football (CAF) a acté, dans un courrier adressé aux différentes fédérations nationales, le changement du règlement de qualification à la Coupe d'Afrique des nations CAN 2019 après le passage de 16 à 24 équipes, approuvé le 20 juillet dernier lors de la réunion du Bureau exécutif tenue à Rabat (Maroc).

Initialement, le premier de chacune des 12 poules et les trois meilleurs 2es validaient leur billet pour la phase finale. Mais avec le nouveau règlement, ce sont désormais les deux premiers de chaque groupe (de A à L) qui se qualifieront, à l’exception de la poule du pays-hôte où seule l’équipe arrivée en tête ou 2e derrière le Cameroun accompagnera les Lions Indomptables en phase finale, précise l'instance africaine, soulignant que "les matchs du pays-hôte seront pris en compte dans le calcul des résultats des équipes du même groupe".

La première journée des qualifications pour la CAN 2019 s'est jouée en juin dernier et la reprise aura lieu en mars 2018. Présente dans le groupe D, l’Algérie a débuté comme il se doit sa campagne de qualification en s’imposant face au Togo (1-0).

Le tournoi continental qui se jouait d'habitude entre janvier et février, sera décalé pour "les mois de juin et juillet", confirme la CAF. La compétition continuera à se disputer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain avec des sélections nationales africaines.

APS