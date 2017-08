Le Président Bouteflika signe cinq décrets portant ratification d`accords internationaux

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a signé cinq décrets présidentiels portant ratification d`accords internationaux, conformément à l`article 91-9 de la Constitution, indique dimanche un communiqué de la présidence de la République.

Il s'agit de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 26 octobre 2015 et de la convention de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans le domaine du transport maritime, signé à Ryadh le 9 décembre 2015.

Le chef de l'Etat a également signé un décret présidentiel portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin le 29 avril 2015 et de l'accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Alger le 16 octobre 2016.

Le Président Bouteflika a également signé l'avenant-modificatif à l'accord de coopération financière entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 25 juillet 2016. APS