Bouazghi : la production agricole ravagée par les incendies sera indemnisée

Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a annoncé, dimanche à Jijel, que les agriculteurs dont la production a été affectée par les incendies seront indemnisés.

Au cours de sa visite d’une zone incendiée dans la localité de Hamara dans la commune de Texenna, une région des plus touchées par les feux à Jijel, le ministre a précisé que "toute la production agricole, arbres fruitiers, oliviers, cheptel et ruchers décimés dans des feux sera indemnisée".

Il a, à ce propos, ajouté "qu’un vaste travail de recensement, de diagnostic et d’évaluation des dégâts occasionnés par les feux a été déjà lancé" par les différentes instances concernées par ce dossier, précisant que sur la base des résultats de ces investigations et enquêtes, les victimes ouvrant droit à l'indemnisation seront dédommagées.

Affirmant l’engagement des pouvoirs publics d’indemniser les agriculteurs dont les champs et le patrimoine ont été affectés par les incendies, le ministre a insisté à cette occasion sur l'importance d'une "application rigoureuse" des instructions et orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’agissant de la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Détaillant que 1 600 foyers d’incendies ont été recensés au cours de la vague des feux de forêts qui s'est répandue dans nombre wilayas, affectant prés de 15 000 hectares, à travers le territoire national, le ministre qui a eu à écouter les doléances des agriculteurs de la région, a insisté sur l’importance de sensibiliser les agriculteurs et les opérateurs du secteur quant à l'importance d'assurer leurs activités contre les différents sinistres.

M. Bouazghi a salué les efforts déployés par les agents et cadres de la Protection civile, les forestiers, les services de sécurité et les éléments de l'ANP pour venir à bout des flammes et s’est félicité de l’élan de solidarité des citoyens dans plusieurs zones touchées par les feux.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche devait poursuivre sa visite dans la wilaya de Jijel avec une inspection du projet de port de pêche et de plaisance de la commune d’El Aouana et une autre inspection d’une exploitation privée, au chef lieu de wilaya. APS