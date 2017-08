M. Messahel s’entretient à Koweït avec son homologue Koweïtien

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu dimanche à Koweït avec son homologue koweitien, Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Messahel qui est arrivé dimanche à Koweït en provenance de Doha, où il a achevé sa visite de travail dans le cadre de sa tournée dans le monde arabe a eu des entretiens avec son homologue koweïtien lors desquels les deux ministres "ont procédé à l’examen des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et leur élargissement à de nouveaux domaines", a souligné la même source.

L’entretien a également porté sur "la situation dans la région du Golfe où l’Emir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah assume la facilitation dans cette crise".

Sur cette question, les deux ministres "sont convenus sur l’importance d’une solution négociée dans le cadre du Conseil de Coopération du Golfe", a relevé le communiqué, ajoutant que M. Messahel a renouvelé "le soutien de l’Algérie aux efforts consentis par l’Emir du Koweït pour le règlement rapide de cette crise et permettre de dépasser les différends actuels".

Les deux ministres qui ont également passé en revue les situations de crises et de conflits qui affectent le monde arabe, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, ont réitéré "l’importance du dialogue et de la réconciliation nationale pour mettre un terme à ces crises, tout en appelant, dans ce cadre, à la redynamisation de l’action arabe commune à travers une réforme de la Ligue des Etats arabes pour permettre à l’organisation panarabe de s’adapter aux mutations contemporaines", a ajouté le communiqué du MAE.

M. Messahel, porteur d’un message du président de la République, "sera reçu par l’Emir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ainsi que par le président du Conseil des ministres Cheikh Jaber Al-Moubarak Al-Sabah", précise le communiqué du MAE.