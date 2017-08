La salle de répétitions du Théâtre d'Oran sera baptisée "Sirat Boumediene"

La salle de répétitions du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" portera prochainement le nom du regretté comédien Sirat Boumediene (1947-1995). L’annonce a été faite ce lundi à El Bahya par le Directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

"Cette baptisation est programmée pour la mi-septembre à l'occasion d'une journée commémorative mettant en relief le parcours de l'artiste", a indiqué Senouci à l'APS.

"Plusieurs représentations des différents rôles campés par Sirat Boumediene seront animées dans ce cadre devant le public du TRO", a-t-il ajouté.

Découvert dans les années 60 par feu Ould Abderrahmane Kaki, le regretté Sirat Boumediene, dit Diden pour les intimes, a débuté sa carrière au côté du dramaturge Hadjouti Boualem dans des pièces comme Litham, El Balaout ou encore Elli kla Yekhallas. Il a également joué des rôles, dans les années 80, dans les pièces de Abdelkader Alloula à l’exemple comme El Alleug (les sangsues), El Khobza, El Adjouad et Hammam Rabi.

Sur un autre registre, le directeur du TRO a annoncé la poursuite du processus de numérisation du fonds documentaire de l’établissement qu’il dirige. Une opération, faut-il le rappeler, initié par son prédécesseur Azri Ghaouti, admis à la retraite.

"Cette opération a pour but de mettre à la disposition des jeunes étudiants et chercheurs les ressources documentaires dans le domaine du 4ème Art, et ce, aux plans audiovisuel et textuel", a conclu Senouci.