Transfert : Rachid Ghezzal à l’AS Monaco pour 4 saisons

L’attaquant international algérien, Rachid Ghezzal, a rejoint les rangs de l’AS Monaco, champion de France en titre. L’ancien pensionnaire de l'Olympique Lyonnais a paraphé ce lundi un contact de 4 ans, a annoncé le club de la principauté sur son site officiel.

"J'ai l'ambition de jouer au plus haut niveau national et international. Le projet sportif de Monaco, qui est tenant du titre et a été jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions est fantastique. Après plusieurs saisons à Lyon, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Tout est réuni ici pour que l'on fasse une grande saison. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et débuter l'entrainement", a affirmé Ghezzal.

Pour sa part, le vice-président directeur général de l'ASM Vadim Vasilyev s'est réjoui de l'arrivée de Ghezzal, en évoquant "un joueur talentueux".

"Nous souhaitons la bienvenue à Rachid Ghezzal, que nous suivons depuis un certain temps. C'est un joueur talentueux qui connait notre championnat mais compte aussi expérience en coupe d'Europe. Nous croyons beaucoup en Rachid et ses capacités à franchir un cap supplémentaire à Monaco, au contact du staff et du groupe".