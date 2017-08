"Fil rouge spécial incendies" : de nombreux appels adressés aux radios locales

Trois jours après le lancement du Fil rouge spécial incendies, de nombreux appels ont été adressés par des auditeurs des radios locales disséminées à travers le pays, dont certaines s'inquiétaient des procédures d’indemnisation des sinistres.

Selon Mermouchi Lounes, directeur par intérim de la Radio de Boumerdes, les auditeurs ont appelé sur cette ligne, ouverte 24H/24 et 7J/7, ont notamment «sollicité des informations sur les moyens d’indemnisation des sinistrés par les feux et les sanctions prévues par la Loi contre les personnes à l’origine de ces incendies», a-t-il indiqué.

Aucun appel pour signaler un incendie n’a été reçu, a-t-il ajouté, mettant l'accent également sur les questions des auditeurs à propos des mesures engagées par l’Etat pour faciliter les interventions des éléments de la protection civile dans les régions montagneuses et reculées, notamment.

Depuis samedi, la Radio de Boumerdes a adapté ses programmes avec l’événement du jour, a savoir les incendies, et ce travers la diffusion d’émissions mettant en contact les auditeurs avec différents représentants et acteurs du monde associatif, et autres directions concernées de la protection civile de la wilaya, des directions de la santé, des forêts et de la sûreté nationale.

une large campagne de sensibilisation sur le sujet(incendies et prévention), avec la participation des services de la protection civile, les forêts, l’environnement, la sûreté nationale, les affaires religieuses, les banques, les assurances, Sonelgaz, l’Algérienne des eaux et le mouvement associatif, a été lancé lundi.

30 appels enregistrés sur le fil rouge de la radio Bouira

Trente (30) appels téléphoniques demandant notamment des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux derniers incendies de forêts à Bouira ont été enregistrés depuis samedi sur le fil rouge mis en place au niveau de la radio locale de la wilaya, a indiqué son directeur Khaled Akchout.

"Nous avons compté 34 appels dont beaucoup de citoyens demandaient des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux dégâts provoqués récemment par les incendies de forêts dans certaines régions de la wilaya de Bouira", a expliqué M. Akchout.

Certains auditeurs appellent sur la ligne rouge de la radio locale pour sensibiliser et donner des conseils et des orientations aux victimes de ces incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares entre forêts, broussailles, maquis et récoltes, selon un bilan récent des services de la protection civile.

Le fil rouge est ouvert aux citoyen et il le restera 24H00 sur 24H00 pour permettre aux gens d’appeler et d’alerter sur tout éventuel départ de feu, a souligné la même responsable, précisant qu’une émission spéciale dédié à ce sujet se tient quotidiennement du 17H00 à 17H30mn sur les ondes de la radio de Bouira dont le principal but est de conseiller et de sensibiliser les citoyens sur les dangers des incendies de forêts ainsi que leur impact sur l’économie du pays.

Pour la radio Bouira, les habitants des régions montagneuses, notamment, connues pour une forte densité végétale favorisant la propagation des flammes, ont la possibilité d’utiliser la ligne directe 026 74 19 19 pour prévenir d’un quelconque départ de feu et contribuer de ce fait à une intervention rapide et efficace des éléments de la protection civile, a-t-on expliqué.

Radio de Sidi Bel Abbés : forte adhésion des citoyens

Pour sa part, la radio de Sidi Bel Abbés a enregistré depuis la mise en place du fil rouge pour le signalement des incendies de forêts.Depuis la mise en place du fil rouge au no 048761717 et disponible 24h/24 et 7j/7, la radio a reçu 60 appels téléphoniques des citoyens qui ont voulu s'associer à cette action.

Cette initiative servant de passerelle et de plateforme pour les appels d'urgence en cas d'incendies permet de diffuser toutes les informations recueillies auprès des citoyens à ce sujet, a ajouté la même source.

La conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel Abbés a enregistré depuis le lancement de la campagne de lutte contre les incendies début juin, 48 incendies de forêts ayant ravagé 463 hectares, a indiqué le chef de service de la protection de la faune et de la flore, Fatma Zahra Bensadik Ben Haddache.

Les radios locales de Béjaïa et de Tizi Ouzou accompagnent la lutte anti-incendies

Les radios locales de Béjaïa et de Tizi Ouzou accompagnent la lutte anti-incendies de forêts à travers la mise en service de lignes téléphoniques destinées à la signalisation de tout foyer d’incendies sur les territoires des deux wilayas.

Les habitants des wilayas concernées sont appelés à accompagner les services de l’Etat dans la lutte contre les feux à travers l’utilisation des numéros mis à leur disposition par les deux stations radiophoniques dans le cadre du fil rouge spécial feux de forêts mis en place depuis samedi par le ministère de la Communication.

Pour la chaîne locale de la radio nationale à Béjaïa, une bande annonce incite les auditeurs à recourir au numéro 034 10 72 72 dans le cas où ils constatent un départ de feu sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris auprès de sa direction.

Radio Béjaïa diffuse également depuis dimanche et jusqu’à la fin de la campagne anti-incendie des émissions d’information, de vulgarisation et de sensibilisation sur la protection de l’environnement, la prévention des feux de forêts et les gestes qui peuvent contribuer à la diminution du nombre de foyers enregistrés, a-t-on affirmé.

Tableau des statistiques des appels reçus sur les lignes (R0UGES) dédiées par les radios régionales.

NB/ Ces chiffres concernent tous les appels reçus dans les espaces interactifs programmés durant l’après midi du 05 et la matinée du 06 août 2017.