4 batteries et 125 litres de produits chimiques pour la confection des explosifs découverts

Quatre (04) batteries et 125 litres de produit chimique (Ammonitrate), rentrant dans la confection des explosifs ont été découverts lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla (1/Région militaire), indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Defla/1 RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 07 août 2017, quatre (04) batteries et 125 litres de produit chimique (Ammonitrate), rentrant dans la confection des explosifs. Tandis que 534 cartouches de différents calibres ont été découvertes à Biskra/4 RM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec des éléments de la douane de Tlemcen/2 RM, une quantité de 116 kilogrammes de kif traité.

"Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5 RM, une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, Bechar et Ouargla" conclut le communiqué.