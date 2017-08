Arrestation de 41 individus impliqués dans des affaires criminelles

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé à l'arrestation de 41 individus impliqués dans des crimes punis par la loi comme la possession et le trafic de drogue, de psychotropes et de boissons alcoolisées ainsi que détention d'armes blanches prohibées et ce dans leswilayas de Khenchela, Alger et Blida, indique mardi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Agissant sur information, les éléments de la Sûreté de la daïra de Kais (wilaya de Khenchela) ont saisi, lors de la perquisition du domicile d'un mis en cause dans une affaire de trafic d'une quantité considérable de boissons alcoolisées, 308 unités non facturées.

A Alger, les éléments de la Sûreté ont procédé à l'arrestation de 36 mis en cause et à la saisie de 71 comprimés psychotropes, une quantité de kif traité et 17 armes blanches de différents volumes.

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Blida ont également arrêté 4 personnes et saisi 190 grammes de cannabis.

Par ailleurs, et pour mettre fin à l'hécatombe sur les routes, les services de police relevant de la wilaya de Tamanrasset ont lancé une campagne de sensibilisation à travers les différents points de circulation et barrages relevant du secteur de compétence de la Sûreté de wilaya.

Cette campagne qui a vu la participation de cadres et agents de la Sûreté de la wilaya et conducteurs de différents types de véhicules, vise à sensibiliser les usagers sur le respect du code de la route et des panneaux de signalisation et ce à travers la présentation de conseils et recommandations sur la sécurité routière ainsi que la distribution de dépliants en vue de réduire ou limiter les accidents de la route vu la hausse du bilan mensuel des décès sur la route en juillet dernier par rapport au mois précédent (juin).