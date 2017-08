Ryad Boudebouz, quatre 4 ans au Betis Séville

Le milieu offensif de l’équipe nationale, Ryad Boudebouz s’est engagé, ce mercredi, pour 4 ans avec Betis Séville. Boudebouz va découvrir ainsi un nouveau championnat, après des expériences à Sochaux, Bastia et Montpellier.

Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale mardi, l'ex joueur montpelliérain, 27 ans, auteur de 11 buts et 9 passes décisives la saison dernière, a officiellement été présentée par sa nouvelle équipe ce mercredi matin.

Des statistiques impressionnantes qui lui ont servi de tremplin vers l’Espagne, un championnat qu’il avait érigé en priorité tant il correspond à ses caractéristiques footballistiques.

"Aujourd'hui je fais un pas dans ma carrière en signant dans un club emblématique d'Espagne. J'ai envie d'évoluer, et d'aller chercher des Coupes, je sais qu'avec ce club je pourrais le faire pour aller chercher encore plus haut" a déclaré Ryad au site officiel du Bétis Séville

Boudebouz rejoint le Bétis, 15e du dernier exercice en "Liga", où évolue déjà son compatriote Aissa Mandi, coéquipier en sélection. Il s'engage également dans un championnat où ses qualités techniques -vision du jeu, jeu court, dribble- ont de grandes chances de s'épanouir "Je voulais venir au Bétis et quand Aissa m'a dit que l'entraîneur s'intéressait a moi et m'a décrit l'ambiance çà m'a motivé encore plus" a indiqué l’international algérien.

Après avoir disputé 301 rencontres en Ligue Une francaise, il devrait découvrir la Liga le 20 août prochain. Avec d’emblée un déplacement prestigieux au Camp Nou pou y défier le FC Barcelone. Un joli baptême du feu pour Boudebouz