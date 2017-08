Visite de Gaïd Salah à la 2ème RM: inauguration d'importantes unités et infrastructures de l'ANP

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a inauguré, au troisième jour de sa visite à la 2ème Région militaire à Oran, d'importantes unités et infrastructures, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

L'inauguration de ces unités et infrastructures s'inscrit dans le cadre de "la stratégie de renforcement du corps de bataille de l'Armée nationale populaire", précise-t-on de même source.

Au niveau de l'Entreprise de construction et de réparation navale à Mers El-Kebir, le général de corps d'armée a supervisé l'inauguration de la corvette Rais Hassen Barbiar, qui a été construite au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine.

Gaïd Salah a inspecté les différentes composantes de la corvette et a reçu d'amples explications sur ce navire, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales.

Au niveau de l'Ecole supérieure de l'air, le général de corps d'armée a, d'abord, suivi un exposé global, présenté par le commandant de l'Ecole, avant d'inaugurer une nouvelle plateforme pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs.

Il a procédé, ensuite, à l'inauguration de la Compagnie d'approvisionnement en produits pétroliers, "dont la réalisation, en tant qu'unité de soutien, entre dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'Armée nationale populaire, et qui se caractérise aussi par la souplesse d'utilisation qui lui permet d'assurer les missions de transport, de distribution et de stockage du carburant, ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité".

Le général de corps d'armée poursuit mercredi sa visite à la 2ème Région militaire par la supervision de l'exécution d'un exercice naval de tir au niveau de la Façade maritime ouest, et tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Façade, ajoute le communiqué.