L'organisation Mozilla, à l'origine du navigateur Firefox, a annoncé mercredi une amplification de ses efforts pour endiguer les fausses informations "fake news", voyant dans ce phénomène un problème fondamental pour l'avenir d'Internet.

Dans un communiqué, l'ONG a fait part du lancement de la "Mozilla Information Trust Initiative" (MITI), qu'elle décrit comme "une mobilisation complète pour préserver la crédibilité et la santé d'Internet", et "combattre la pollution de l'information en ligne et les fausses informations", qui "réduisent la transparence et sèment les graines de la discorde, minent la confiance et la participation, et sapent les bénéfices du web pour tous".

Ce programme s'appuie sur les initiatives déjà lancées par l'ONG. Il prendra plusieurs formes : "des technologies (comme des modules externes pour Firefox) développées en partenariat avec des médias, des ressources éducatives en ligne, des programmes de recherche (notamment avec l'université américaine de Stanford), le soutien à des conférences et forums..."

"Nous discutons avec des rédactions, des universités, des sociétés technologiques et toutes les organisations avec lesquelles Mozilla travaille déjà", et "nous espérons annoncer d'autres partenariats d'ici la fin de l'année", a expliqué Katharina Borchert, directrice de l'innovation au sein de Mozilla.

Plus concrètement, en ce qui concerne les médias, l'organisation cherche à nouer de nouveaux partenariats avec des rédactions pour créer des produits, à l'image du projet Coral, un ensemble de logiciels conçus avec le New York Times et le Washington Post, qui aident à instaurer une confiance réciproque entre les journalistes, leurs lecteurs et le grand public.

Mozilla est une organisation à but non lucratif dont la mission est qu'Internet demeure "sain, ouvert et accessible à tous", des principes mis notamment en oeuvre à travers le navigateur Firefox. Mozella Firefox est un navigateur web libre et gratuit développé et distribué par la Mozella fondation avec l'aide de milliers de bénévole.