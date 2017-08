Mondiaux 2017 - 3000 m steeple : élimination de Amina Bettiche

Pas de finale pour Amina Bettiche au 3000 m steeple des Mondiaux d’athlétisme de Londres (Angleterre). L’Algérienne a été éliminée après avoir terminé 10e de la deuxième série des qualifications, disputée mercredi soir à l’olympic stadium.

Passant à côté de son sujet, la sportive de 30 ans a réalisé un chrono de 9:53.06 bien loin des 9:25.90 qui lui ont valu de remporter la médaillé d’argent aux derniers Jeux de la solidarité islamique (JSI), disputés en juin dernier à Bakou (Azerbaïdjan).

A la suite de cette élimination précoce de Bettiche, il ne reste plus que deux Algériens en lice dans ces 16es Mondiaux d’athlétisme et il s’agit de Abderahmane Anou (1500 m) et Larbi Bourrada (décathlon).

Anou s’élancera ce jeudi soir (20h25) dans la première série aux côtés du champion olympique, l’Américain Matthew Centrowitz ou encore l’ancien champion du monde en titre, à savoir, le Kenyan Asbel Kiprop. Pour sa part, Bourrada débutera son concours vendredi matin avec les cinq épreuves suivantes : 100 m (10h00), longueur (10h05), poids (12h55), hauteur (17h00), 400m (20h45).