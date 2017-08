Université d’été des cadres du Polisario et de la RASD : 500 participants à Boumerdes

Au moins 500 participants, entre cadres et membres du gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et représentants du Front Polisario, ont pris part, jeudi à l’université de Boumerdes, à l'ouverture de l’université d’été des cadres du Polisario et de la RASD.

Outre des chercheurs universitaires et autres représentants d’organismes et du mouvement associatif algériens, cette 8ème édition a également vu la participation d’un nombre d’ambassadeurs étrangers en Algérie, de personnalités nationales et présidents de partis et du président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui.

Lancée sous le nom du chahid Sahraoui Sidi Heidhouk, la manifestation qui se poursuivra jusqu’au 23 du mois courant est organisée sous le thème "Persévérance et fidélité au serment fait aux chouhada."

Une série de communications ont marqué l’ouverture des travaux de cette édition, inaugurée par le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, qui a plaidé pour une meilleure promotion de la conscience des sociétés et organisations à travers des débats touchant les questions actuelles au double plan interne et externe.

"Après 44 ans de combat continu pour son indépendance, le peuple sahraoui a fait montre d’une solidité et d’une cohésion à toutes épreuves, en dépit des complots ourdis par ses ennemis", a ajouté M. Taleb Omar, soulignant l’engagement, plus que jamais, du peuple sahraoui avec son représentant légitime pour ses constances sacrées, a-t-il dit, tout en assurant que le temps n’a fait qu'affermir davantage sa conviction quant à la justesse de sa cause, ainsi que sa disponibilité à se sacrifier pour sa liberté .

A son tour, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Layachi, a souligné que "cette université est une tribune d’information, de concertation et d’échanges d’expériences sur des thèmes divers en relation avec le combat du peuple sahraoui", soutenant que l’opportunité est aussi offerte au peuple algérien afin d’exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui qui réaffirme, à l’occasion, "ses revendications de libération légitimes, soutenues par de nombreux Etats de par le monde, par le Droit international, les militants de la Justice, et des organisations internationales".

"Le peuple algérien ne cautionnera jamais la politique répressive du régime marocain à l’égard du peuple sahraoui", a-t-il affirmé, rappelant que le conflit qui a lieu dans le Sahara Occidental "n’est pas entre l’Algérie et le Maroc, mais bien entre un mouvement de libération, représenté par le Front Polisario et la Force d’occupation marocaine".

De nombreuses conférences thématiques et tables rondes, qui seront animées par des universitaires de nombreuses wilayas, sont portées au programme de cette université d’été.

APS