Campagne de sensibilisation sur les noyades, les accidents et les intoxications alimentaires à Alger

L’association de protection des consommateurs d'Alger, El Aman, organise du vendredi au samedi à l’esplanade du port El-Djemila (ex-La Madrague) à Aïn-Benian, des journées portes ouvertes dans le cadre de la campagne estivale de sensibilisation contre les intoxications alimentaires, les accidents de la route, les accidents sur les plages et les noyades, a-t-on constaté vendredi.

Le président de l’association, Hassan Menouar, a indiqué à l’APS qu’il concentre son activité sur ces trois domaines car il y a de nombreux décès que ce soit pendant toute l’année ou durant la saison estivale et qu’il y a lieu d’agir sur la prévention de la population.

Il rappelle que le coup d’envoi de cette campagne a été donné le 28 juillet dernier à Alger. A cette occasion, il avait indiqué à titre d’exemple, que 6.004 victimes d’intoxications alimentaires ont été enregistrées en 2016, en se référant aux données du ministère de la Santé.

Par ailleurs, un guichet du consommateur est installé sur le lieu de la manifestation pour recevoir et orienter les consommateurs plaignants et traiter leurs plaintes, a précisé M. Menouar.

Selon ce dernier, de nombreuses plaintes sont reçues par l’association notamment en ce qui concerne le marché des véhicules.

On a reçu des plaintes liées aux problèmes de livraison, de garantie et de service après-vente, a-t-il souligné.

Des plaintes sont aussi reçues en ce qui concerne des activités diverses comme celles des camions-dépanneurs, des laboratoires d’analyse médicale, du commerce de l’électroménager et des cosmétiques.

On dresse un bilan mensuel transmis, entre autres, aux ministères du Commerce, des Transports et des Travaux publics, de l’Agriculture et du développement rural pour rendre compte de ces situations, a conclu M. Menouar. APS