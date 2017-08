Mesures pour assurer la sécurité des imams : le ministère de l'Intérieur confirme

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué samedi, dans un communiqué, avoir instruit les walis et les services de sécurité afin d'assurer la sécurité et la tranquillité des imams et de les protéger contre les actes d'agression et de violence verbale.

"Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et tranquillité menacées par des actes d'agression et de violence verbale, qui restent isolés, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire confirme avoir pris immédiatement les mesures qui s'imposent devant telle situation", souligne le communiqué.

A cet effet, le ministère de l'Intérieur a instruit les walis et les services de sécurité d'"assurer la sécurité et la tranquillité de nos imams et leur fournir toute la protection et les conditions favorables à l'exercice de leurs nobles tâches". APS