Préinscriptions universitaires : 66,51% des nouveaux bacheliers obtiennent leur premier choix

Un total de 219.288 bacheliers, soit un taux de 66,51% du nombre global des préinscrits, ont été orientés vers leur premier choix au terme de la première phase des préinscriptions universitaires, a annoncé samedi à Alger le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Salah Eddine Seddiki.

Pour les bacheliers orientés vers leur deuxième choix, leur nombre est établi à 52.223 (15,84%), tandis que 27.967 (8,48%) ont été affectés dans leur troisième choix et 19.739 (5,99%) dans leur quatrième choix, a indiqué M. Seddiki lors d'une conférence de presse animée à l'école nationale supérieure de l'informatique (ENSI) d'Oued Smar (Alger).

Il a rappelé, à ce propos, que le nombre de préinscrits s'est établi autour de 329.712 parmi les 341.744 nouveaux bacheliers, représentant un taux de 96,48%, alors que le nombre des non-inscrits est établi à 12.032, soit 3,52% du taux global.

Concernant les bacheliers affectés par famille de filières, le même responsable a précisé que 7.590 (2,38%) ont été affectés aux Ecoles supérieures, 5.978 (1,87%) aux Ecoles nationales supérieures (ENS), 9.769 (3,06%) à FRN/MCIL (Formation à recrutement national/Master à cursus intégré de licence), 729 (0,23%) à l'ISTA (Institut des sciences et techniques appliquées), 10.140 (3,18%) aux filières médicales et sciences vétérinaires, 184.653 (57,85%) vers LMD Sciences et Techniques et 100.360 (31,44%) ont été affectés vers LMD Sciences humaines et sociales.

Par ailleurs, au sujet de l'introduction des demandes de changements d'affectation autorisés, M. Seddiki a indiqué que celle-ci est prévue les 5 et 6 septembre prochain, tandis que les inscriptions définitives auront lieu du 10 au 14 septembre. L'ouverture de la plateforme d'hébergement est, quant à elle, prévue du 16 au 18 août et 5 au 9 septembre.

Il a rappelé, par la même occasion, que l'effectif global des étudiants atteindra cette année 1.700.000, tous cycles confondus, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Ils seront répartis à travers le réseau universitaire national qui compte 50 universités, dont celle de la formation continue (UFC), 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles nationales supérieures et 51 établissements sous tutelle pédagogique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. APS