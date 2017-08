Une importante quantité d'armes et de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une importante quantité d'armes et de munitions a été découverte, dimanche, dans une cache lors d'une patrouille de reconnaissance menée par deux détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), deux détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert, ce matin du 13 août 2017, une cache d'armes (40 pièces) et de munitions", note la même source.

Cette cache contient "deux (02) lance-roquettes de type RPG-2, quatre (04) mitrailleuses de type PKT, deux (02) fusils mitrailleurs de type FMPK, quatre (04) mitrailleuses de type RPK, quatorze (14) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, sept (07) fusils semi-automatiques de type Simonov, sept (07) fusils à répétition, ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres".

"Cette opération de qualité, venant s'ajouter à une série de résultats concrétisés sur le terrain, confirme de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP, mobilisées le long des frontières, à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité, la stabilité et l'unité du pays", ajoute le communiqué.

APS