Sierra Leone : plus de 300 morts après des pluies meurtrières

Des coulées de boue, des glissements de terrain et des inondations causés par des pluies torrentielles ont surpris dans la nuit de dimanche à lundi les habitants de la capitale de la Sierra Leone, Freetown, causant au moins 312 morts et plus de 2.000 sans-abri, selon un bilan risquant de s'alourdir.

Ces inondations, parmi les plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années, sont survenues vers 04h00 du matin, selon des témoins.

Le gouvernement de la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde, s'est réuni d'urgence pour déterminer les mesures à prendre pour faire face à l'une des pires catastrophes de l'histoire de cette capitale.

Le chef de l’Etat, Ernest Bai Koroma, a appelé à l'unité du pays, déjà durement frappé par la fièvre Ebola et une longue guerre civile: « Notre nation, a-t-il déclaré, est une nouvelle fois aux prises avec le chagrin. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie, beaucoup plus encore ont été gravement blessés, et des millions de dollars de biens ont été détruits par les flots et les glissements de terrain qui ont touché Freetown ».

Tout au long de la journée, le bilan n'a cessé de s’alourdir : Un porte-parole de la croix rouge, Patrick Massaquoi, a indique que des 18 morts recensés le matin, le bilan est passé à 180 à la mi-journée, avant de s'établir à 312 dans l'après-midi.

« J'ai compté plus de 300 corps et d'autres continuent à arriver », a déclaré un employé de la morgue de l'hôpital Connaught, qui avait auparavant expliqué que ce lieu manquait de place pour accueillir le nombre « impressionnant de morts » qui lui parvenait.