Mali: deux attaques contre l'ONU causent neuf morts

Neuf personnes, parmi lesquelles figure un Casque bleu, ont été tuées, lundi, lors de deux attaques distinctes contre la mission de l'ONU au Mali (Minusma).

Celles-ci sont interbenues à l'attentat meurtrier, commis la veille au Burkina Faso provoquant la mort de 18 personnes et alors que le Conseil de sécurité des

Nations unies doit discuter, mardi, de la sécurité en Afrique et de la constitution d'une force internationale antiterroriste au Sahel.

La première attaque a visé des camps de la Minusma à Douentza, dans le centre du pays, a annoncé la force de l'ONU au Mali signalant qu'un Casque bleu, dont la nationalité n'a pas été précisée, et un soldat Malien ont été tués, selon la Minusma. Un autre Casque bleu a été blessé et deux des assaillants ont été tués dans la riposte des soldats de l'ONU.

Un premier groupe d'assaillants a tiré sur un camp de la Minusma à partir d'une colline adjacente. En réaction, les forces armées Maliennes, établies à

proximité du camp, ont riposté, a expliqué la Minusma.

Un second groupe de terroristes se dirigeant à pied vers l'autre camp de la Minusma a ouvert le feu provoquant la riposte des Casques bleus lors de laquelle deux assaillants ont été abattus, a ajouté la mission onusienne.

Lors d'une attaque distincte, dans l'après-midi, des hommes armés ont pris d'assaut le quartier-général de la Minusma à Tombouctou (nord-ouest), tuant cinq gardes Maliens de la mission de l'ONU, un membre de la gendarmerie Malienne et un agent civil contractuel et blessant six Casques bleus dont deux grièvement. Les six assaillants ont été abattus lors de la riposte, a précisé l'ONU.