Attaque terroriste contre un restaurant à Ouagadougou : Un ressortissant algérien décédé et un autre blessé

Un ressortissant algérien est décédé et un autre a été blessé dans l'attaque terroriste perpétrée dans la soirée de dimanche à lundi contre un restaurant dans la capitale burkinabè, Ouagadougou, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Un ressortissant algérien, Bilel Diffallah, immatriculé auprès du Consulat général d'Algérie à Montréal, qui se trouvait au Burkina-Faso depuis près d'une année où il travaillait pour le compte d'une ONG canadienne, a été tué dans l'attaque terroriste qui a ciblé le 13 août courant un restaurant à Ouagadougou", précise la même source.

"Un autre ressortissant, Amine Merzoug, immatriculé auprès de l'Ambassade d'Algérie à Ouagadougou, employé d'une ONG koweitienne, a été blessé à la jambe", note le communiqué, ajoutant que "le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a présenté, au nom du président de la République, les condoléances et fait part de l'expression de sympathie et de compassion avec la famille du défunt, ainsi que des vœux d'un prompt rétablissement au blessé et le témoignage de solidarité avec sa famille".

"Les membres des familles des deux victimes reçus, ce jour, par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ayant émis le souhait de se rendre au Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangères a pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter leur déplacement, les accompagner et les assister dans leurs démarches auprès des autorités burkinabè", conclut le communiqué.

APS