Scindée en 2 parties, la 1ère journée aura lieu les 25 et 26 aouts

La 1ère journée de la nouvelle saison footballistique, 2017-2018, du championnat national de Ligue 1 Mobilis, dont le coup d’envoi aura lieu le 25 aout prochain, se jouera en deux parties. L’annonce a été faite ce mardi par la Ligue de football professionnel (LFP).

A dix jours de la rentrée des classes pour les 16 formations de la Ligue 1 Mobilis, la LFP a publié sur son site internet le programme détaillé de la première manche du championnat. Une levée de rideau de la nouvelle saison prévue en deux actes, soit les 25 et 26 aouts, avec 4 rencontres au programme de chaque journée.

Ainsi, le retour à la compétition, se fera le vendredi 25 aout, et sera marqué par une belle affiche entre deux formations qui ont terminé en force l’exercice précédent, à savoir, le CR Belouizdad et l’USM Bel Abbès. Il y aura également : CS Constantine - NA Hussein Dey, Olympique Médéa - DRB Tadjenanet et US Biskra - MC Alger.

Le coup d’envoi des rencontres aura lieu à 17h00 mis à part le match CSC-NAHD. Ce dernier se déroulera en nocturne, à partir de 21h00, au stade Chahid-Hamlaoui (Constantine).

Concernant la journée du samedi 26 aout, elle aura comme tête d’affiche le derby de la capitale, USM Alger - Paradou AC. Pour ce qui est des trois autres parties, elles mettront aux prises l’ES Sétif, champion d’Algérie en titre, à l’USM Harrach, la JS Kabylie accueillera la JS Saoura, alors que le MC Oran verra la visite de l’USM Blida.

Pour ce qui est des horaires des matchs, les retrouvailles en Ligue 1 entre l’USMA et le PAC aura lieu en soirée (21h00) au stade du 5 Juillet 1962, de même que la rencontre ESS-USMH prévue quant à elle au stade du 8 Mai 1945. Les deux autres confrontations, JSK-JSS et MCO-USMB, se joueront à 17h00.

Programme de la 1ère journée :

Vendredi 25 aout :

17h00 :

CR Belouizdad – USM Bel Abbès

Olympique Médéa – DRB Tadjenanet

US Biskra – MC Alger

21h00 :

CS Constantine – NA Hussein Dey

Samedi 26 aout :

17h00 :

JS Kabylie - JS Saoura

MC Oran – USM Blida

21h00 :

USM Alger – Paradou AC

ES Sétif – USM Harrach