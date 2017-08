M. Ouyahia prend ses nouvelles fonctions de Premier ministre

M. Ahmed Ouyahia, nommé mardi au poste de Premier ministre par le président de la République, a pris officiellement mercredi ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du Gouvernement.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis fin mardi aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et nommé Ahmed Ouyahia à ce poste et ce, en application de l'article 91, alinéa 5 de la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire.