Consommation de graine de tournesol, la nouvelle passion des Algériens

C’est comme une sorte d’épidémie. Pour s’occuper l’esprit, patienter dans l’attente d’un moyen de transport, tromper sa faim ou tenter de cesser de fumer, ils sont de plus en plus nombreux ces Algériens de tous âges à passer une partie de leur temps à grignoter des graines grillées de tournesol.

Après avoir longuement apprécié les cacahuètes, les graines de courges ou de melon, des fruits secs autrement plus abordables que les amandes et autres noix de cajou, ces derniers semblent, cette fois, et pour beaucoup parmi eux, à avoir accorder leur préférence à la consommation des semences de tournesol, non sans de fâcheuses conséquences sur le milieu.

Tout comme il en est des mégots de cigarette, des boulettes de tabac à chiquer et autres immondices, il est courant de découvrir en tous lieux, dans les grandes villes du pays, en particulier, ces hideux et innombrables éparpillements de cosses jonchant le sol des espaces publics, comme autant d’affligeants vestiges que les accros à cette friandise abandonnent sur le passage.

En effet, les personnes consommant ces graines ne semblent aucunement faire cas des agressions causées par ces détritus laissées derrière eux, à un milieu déjà fortement éprouvé du fait de leur incivisme et de leur laisser aller.

Il faut, par ailleurs, savoir que si elles sont perçues comme une richesse nutritive incontestable, les graines de tournesol peuvent, lorsqu’elles sont consommées à l’excès, détériorer l’émail des dents et causer des dommages à celles situées au devant de la bouche.

Si, d’autre part, prendre quelques instants à mâchouiller ces gourmandises est perçu comme un moment de plaisir, il faut penser à prendre la précaution d’éviter de causer des désagréments à autrui, ce que d’aucuns n’ont malheureusement pas cure.