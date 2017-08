Bouira : un dangereux terroriste abattu à Lakhdaria

Un dangereux terroriste a été abattu et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi que deux chargeurs ont été récupérés, mercredi après-midi Lakhdaria (Bouira), par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de fouille et de recherche menées en 1ère Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, cet après-midi du 16 août 2017, un dangereux terroriste près du Douar Si El-Mahdi à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira, et récupéré un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (2) chargeurs ainsi que des téléphones portables", précise le communiqué.

Dans le même cadre, un autre détachement "a découvert une cache d'armes dans la localité de Barhoum, commune d'El-Mekhatria, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région militaire), contenant une (1) mitrailleuse de type FMPK, une (1) mitrailleuse de type RPK, quatre (4) fusils semi-automatiques de type Simonov, un (1) fusil lance-grenades, un (1) fusil à pompe et un (1) fusil de chasse à canon scié", note la même source, ajoutant que "ces opérations sont toujours en cours".