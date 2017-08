Ligues 1 et 2 : quatre stades non homologués

Quatre stades d'équipes de Ligues 1 et 2 Mobilis n'ont pas été homologués par la commission d’audit en vue de la saison 2017-2018, a annoncé jeudi le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj.

"Les stades de Kouba, d'El-Harrach, d'Aïn M'lila et de Benabdelmalek à Constantine n'ont pas été homologués pour la saison 2017-2018. La commission d'homologation des stades a émis des réserves de fond après son passage dans ces enceintes", a affirmé à l'APS le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition.

Le stade Benhaddad de Kouba (Alger) se trouve actuellement en travaux pour, notamment, la pose d'une nouvelle pelouse synthétique.

"Le problème se pose surtout pour les clubs algérois, mais ailleurs le problème de domiciliation ne se pose pas. L'AS Aïn M'lila pourra recevoir ses adversaires au stade d'Aïn Fekroun", a-t-il ajouté.

Le MC Alger de nouveau SDF ?

Il semblerait bien que l’USM El Harrach ne soit pas la seule formation de la Ligue 1 Mobilis à la recherche d’un stade. En effet, le patron de la LFP a confirmé l’info selon laquelle le Paradou AC, sera domicilié au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger).

"L'USM Alger qui gère le stade Omar-Hamadi a donné son accord au PAC pour accueillir ses invités dans cette enceinte pour la saison prochaine. Le problème se pose désormais pour le MC Alger qui partageait ce stade avec l'USMA", a affirmé à la même source le président de la LFP.

Pour son retour parmi l’élite, le PAC a émis le vœu de jouer au stade du 5 Juillet en formulant une demande officielle, toutefois, le promu s’est heurté au refus des responsables de l’enceinte sportive.

"Les dirigeants du MCA m'ont sollicité pour jouer au stade du 5-juillet, s'ils obtiennent l'accord de l'OCO (Office du complexe olympique, ndlr) je leur donne mon aval sans le moindre problème, tout en préservant la programmation des derbies algérois dans cette enceinte", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "Je peux même programmer les matchs du MCA à Omar-Hamadi s'il le faudra, avec deux équipes qui reçoivent le week-end et l'autre qui joue en déplacement, mais il me faut une autorisation".

Le coup d'envoi du championnat des Ligues 1 et 2 sera donné le week-end du 25 et 26 août avec le déroulement de la première journée.

APS/Radio Algérie