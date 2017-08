L'Algérie condamne avec la plus grande force "l'attaque meurtrière" perpétrée contre des innocents à Barcelone

L'Algérie a condamné avec "la plus grande force" l'attaque meurtrière perpétrée jeudi contre des innocents à Barcelone, la qualifiant d"acte terroriste ignoble, a indiqué jeudi soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali-Cherif.

"L'attaque meurtrière perpétrée, ce jour, contre des innocents à Barcelone est un acte terroriste ignoble que nous condamnons avec la plus grande force", a-t-il affirmé dans une déclaration à l'APS.

"Tout en exprimant notre grande émotion face à l'horreur commise de sang froid, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et assurons de notre sympathie et de notre solidarité celles des blessés, tout comme le Gouvernement et le peuple espagnols amis", a indiqué le porte-parole du MAE.

"Ce nouvel attentat interpelle l'ensemble de la communauté internationale sur la nécessité d'intensifier les efforts et de fédérer les synergies pour défaire le terrorisme et annihiler la menace qu'il fait peser sur la stabilité des pays et la quiétude des peuples.", a conclu M. Benali-Cherif.