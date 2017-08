Fournitures scolaires : la production nationale, ultime recours des petites bourses

Il ne reste que quelques jours avant la fin des vacances d’été. Les parents préparent déjà la rentrée scolaire de leurs enfants qui aura lieu cette année le 6 septembre prochain. Si durant cette période, les clients ne se bousculent pas devant les magasins de fournitures scolaires, les prix restent élevés.

«Les prix sont élevés, mais on est obligé d’acheter», déplore au micro de la radio Chaine 3 une mère de deux enfants. «J’ai acheté des blouses dont les prix varient entre 900 et 1100 DA», témoigne une autre qui confie à la journaliste qu’à cause de la cherté des affaires scolaires, ses enfants «vont devoir reprendre les cartables de l’année passée».

«La production nationale accessible»

A en croire, ces témoignages rapportés dans ce reportage de la Chaine francophone, les petites bourses se détournent des produits importées et font recours aux produits «made in bladi», qui sont, affirment-ils, «abordables et de bonne qualité». A titre d’exemple, les blouses produites localement sont cédées à 600 DA, soit 30% moins chères que celles importées.