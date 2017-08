Un taux d'inflation moyen annuel de 6,1% jusqu'à juillet 2017

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 6,1% jusqu'à fin juillet 2017, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à juillet 2017 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois allant d’août 2016 à juillet 2017 par rapport à la période allant d’août 2015 à juillet 2016.

Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire l’évolution de l’indice du mois de juillet 2017 par rapport à celui du mois de juin 2017, elle est de -1,4%.

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires affichent une baisse de 3,3%, induite particulièrement par la chute des prix des produits agricoles frais. Ces derniers se distinguent par une décroissance de 7,4%, traduisant une baisse des prix de certains produits, notamment des fruits (-47,8%) et de la pomme de terre (-10,9%).Cependant, des hausses sont enregistrées, essentiellement pour la viande blanche (+4,0%) et les légumes (+5,7%).

Les prix des produits alimentaires industriels enregistrent une hausse de 0,8%.

Les prix des produits manufacturés évoluent de +0,2%. Ceux des services accusent une stagnation.

Par groupe de biens et services, les prix de l’habillement-chaussures enregistrent une hausse mensuelle de 0,2%, ceux des meubles et articles d’ameublement, +0,1% et ceux du groupe divers, +0,6%. Le reste se caractérise par des stagnations.