Coup d'envoi de la 3e édition de la manifestation "Dar Dzair"

La troisième édition de la manifestation "Dar Dzair" a ouvert ses portes vendredi soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger et accueillera durant 12 jours près de 300 participants venus des 48 wilayas, ont indiqué les organisateurs.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, qui présidait la cérémonie du coup d'envoi de la première soirée de "Dar Dzair" (18-29 août 2017), a indiqué que cette dernière est "une contribution" du secteur de la jeunesse et des sports à l'"animation" de la saison estivale pour laquelle une commission nationale présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a été constituée

Organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, "Dar Dzair" se tenait pour la troisième année consécutive au complexe olympique Mohamed Boudiaf en vue de propager les messages d'amour, de fraternité et de cohésion sociale au sein des Algériens, a précisé M. Ould Ali, soulignant que cette manifestation est une opportunité pour des rencontres avec des hommes de culture au niveau national, local et des mouvements associatifs dans différents domaines.

De son côté, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, s'est félicitée de l'opportunité accordée aux jeunes pour exposer leurs œuvres créatives en vue de les sensibiliser à l'importance du recyclage et de la préservation des produits naturels d'une façon moderne.

La directrice générale de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des sports, Samia Benmaghsoula, a indiqué qu'une grande superficie du complexe olympique a été exploitée à l'effet de mettre en place plusieurs pavillons d'exposition au profit des jeunes et des associations culturelles et de patrimoine représentées par 48 wilayas du pays, où près de 300 participants vont exposer leurs tenues traditionnelles et leur patrimoine matériel et immatériel aux visiteurs du complexe.

La première soirée de la manifestation "Dar Dzair" s'est marquée par une exposition artistique des wilayas de Tizi Ouzou, Annaba, Oran et Ghardaïa, outre la présentation d'une chorégraphie.