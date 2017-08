Commémoration du 20 août 1955-1956 : offensive du nord constantinois et congrès de la Soummam, les deux sursauts salvateurs

Les Algériens célèbrent aujourd’hui le double anniversaire du 20 août (1955-1956). Au-delà de leur symbolique, ces deux dates qui avaient marqué l’histoire du mouvement national, étaient d’un apport déterminant. En effet, l’offensive du nord constantinois et le congrès de la Soummam sont indéniablement les deux ingrédients de la victoire du peuple contre le colonialisme français.

L’offensive du nord constantinois avait permis, non seulement, de revivifier la lutte et renforcer les rangs des combattants, mais surtout de mettre en échec les tentatives de la France coloniale visant à opérer une rupture entre le FLN et le peuple.

Véritable étincelle d’une Révolution lancée quelques mois auparavant, le 1er novembre 1954, l’offensive du 20 août 1955 a constitué un tournant décisif dans le combat du peuple algérien contre l’oppresseur et, par ricochet, une réponse du nord-Constantinois aux cris des Aurès encerclés.

C'est, en effet, dans un contexte marqué par une répression aveugle du colonisateur que l'offensive du 20 août 1955 a été préparée afin de donner un grand éclat à la révolution naissante et renverser la tendance au profit de la lutte pour l'indépendance et sa continuité.

La seconde date, marquant la tenue du Congrès de la Soummam en 1956, constitue un événement politique majeur dans la consolidation de la guerre de libération nationale et la fondation de l’Etat algérien indépendant.

Ce Congrès visait à "mettre de l’ordre dans l’organisation du Front de libération nationale (FLN) et de structurer les institutions de la Révolution. Il avait également donné une "assise importante" au FLN dont il a élargi la base de soutien, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays".

Le congrès a été, en outre, marqué par des "tentatives de clarifications importantes sur les objectifs de la Révolution et de l'Etat algérien", et a constitué un tournant "extrêmement important" dans le parcours de la lutte armée.

Rappelant l’impact des deux événements quant à l’internationalisation de la question algérienne, M. Remaoun note que l’offensive du 20 août 1955 a été menée en coordination avec des actions menées par l’ALN au Maroc, le 20 août étant "une date symbole de la déposition de Mohamed V en 1953 par les autorités françaises", de même qu’avec les Tunisiens avec lesquels il y a eu une tentative de mise sur pied d’une armée de libération maghrébine en 1955, rappelle-t-il encore, évoquant également le contexte international de la Conférence de Bandung (Indonésie) ayant permis de faire connaître le FLN en même temps que la cause algérienne, et de porter celle-ci à l’Assemblée générale de l’ONU.