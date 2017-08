Le Congrès de la Soummam et l’offensive du Nord Constantinois : des tournants majeurs dans la lutte contre la domination française

L’Algérie commémore, ce dimanche, la journée du 20 août marquant le double anniversaire de l’organisation, en 1956, du Congrès de la Soummam et celui de l’offensive du nord Constantinois contre les forces Françaises d’occupation, deux évènements majeurs qui vont contribuer à accélérer la lutte de libération du pays.

Dans un commentaire consacré, en premier lieu, à l’offensive du Constantinois, la chaine 3 de la Radio Algérienne rappelle que c’est en représailles au carnage entrepris par les colons Européens à l’encontre des populations Algérienne que la direction du FLN décida d’organiser une offensive contre ces derniers.

Approché, Fouad Soufi, historien et chercheur au Centre en anthropologie sociale et culturelle explique que les évènements du 20 août 1955 vont servir «d’accélérateur » à la guerre de libération. Cette offensive sera plus tard «la seule et unique réponse à l’ordre colonial».

L’une des suites de cette offensive, signale-t-il, va être l’offensive du 1er Octobre 1955 lancée par la zone 5 commandée alors par Larbi Ben M’hidi, destinée à desserrer l’étau des troupes Française sur la wilaya 2.

La journaliste de la chaine 3 rappelle qu’une année après l’offensive du 20 août 1955, était organisé en Kabylie, le Congrès dit de la Soummam « dont le maitre d’œuvre sera Abane Ramdane ».

Pour M. Fouad Soufi, ce congrès va donner un sens politique « plus fort » au combat de libération inauguré le 1 er Novembre. Même si, dit-il, « on ne le dit pas souvent », celui-ci va reposer la question de l’opportunité et de l’efficacité du 20 août 1955. « C’est un évènement, souligne-t-il, qui va contribuer à renforcer la révolution ».