Hommage à Blaoui Houari à la 10e édition du Festival de la chanson oranaise

Un vibrant hommage sera rendu à Blaoui Houari à l’occasion de la 10e édition du Festival de la chanson et de la musique oranaise. Prévue du 21 au 24 août au Théâtre régional d’Oran "Abdelkader-Alloula", cette manifestation verra la participation d’une trentaine d’artistes qui reprendront le répertoire du chantre de la chanson oranaise.

Lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche à la direction de la culture de la wilaya d’Oran, la commissaire du festival, Khalida Benbali, a indiqué que cette 10e édition se déroulera dans des circonstances marquées par le décès du grand artiste Blaoui Houari, parrain du festival et deux autres figures de la chanson oranaise, Ahmed Saïdi et Belhadri Belhadri (musiciens et paroliers).

Khalida Benbali a ajouté que le nombre des participants (25) et la durée du festival (4 jours), cette année, ont été réduits en raison des "restrictions budgétaires dues à la situation économique que traverse actuellement le pays".

Six candidats en lice

Concernant les nombre des candidats qui devront concourir pour les trois premières places du festival, il a également été revu à la baisse. Donc, Ils ne seront que six chanteurs amateurs à concourir pour les trois premières places du festival.

Nouveauté cette année, les candidats doivent participer avec des chansons nouvelles et inédites, et non pas avec des reprises, a expliqué la commissaire du festival. Selon Benbali, les jeunes artistes sont accompagnés par les meilleurs paroliers et musiciens. De plus, les albums des lauréats seront produits et diffusés.

Les jeunes candidats ont été choisis à l’issue d’une présélection parmi des dizaines d’autres candidats. Les autres participants, les artistes professionnels, reproduiront d’anciens tubes du répertoire oranais et d'autres nouveaux, ainsi que leurs répertoires personnels, ont indiqué les organisateurs du festival.

La chanson oranaise à l’honneur

Dans ce cadre, Khalida Benbali a souligné que la 10e édition du festival se caractérise par la chanson oranaise uniquement. Le raï et les autres genres musicaux en sont exclus, afin de donner l’opportunité à ce genre très particulier de se distinguer par rapport aux autres genres, a-t-elle souligné.

Ainsi, les soirées artistiques, qui débuteront à partir de 20 heures, seront animées par de grands noms de la chanson oranaise, à l'instar de Houria Baba, Houari Oulhaci, Kamel Mellouk, Ahmed Gottaï, Cherigui Abdelkader et Rahal Zoubir.

De grands artistes, invités d’honneur du festival, participeront également à cette 10e édition, notamment Hadj Ghaffour, Maazouz Bouadjadj et Baroudi Benkhedda.

Par ailleurs, les organisateurs ont souligné l’importance d’associer le mouvement associatif dans le festival et de faire en sorte de le hisser en festival national, voire international.

APS