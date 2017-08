Mondial 2017 : l’Algérie à Paris avec 3 athlètes

Trois lutteurs représenteront l’Algérie lors des championnats du monde 2017 de lutte gréco-romaine, prévus du 21 au 26 août à Paris (France), a annoncé ce dimanche la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Les trois athlètes en question sont : Tarek Aziz Benaissa (71 Kg), Bachir Sid Azara (80 Kg) et d'Adem Boudjemline (85 Kg). Les deux premiers représentent de réelle chances de médaille pour l’Algérie car Benaissa a terminé 5e de la précédente édition, alors que Sid Azara a remporté la médaille de bronze aux derniers mondiaux juniors disputés à Macon (France).

"Nous avons sélectionné les trois meilleurs éléments de la lutte gréco-romaine qui ont une expérience avérée dans ce genre de compétitions, mais leur mission sera très difficile en présence de tous les médaillés olympiques de Rio 2016", a déclaré à l'APS le Directeur technique national (DTN) de la FALA, Arezki Aït-Hocine.

Pour le DTN, "le tirage au sort sera déterminant pour l'enchaînement de la compétition, mais une chose est sûre, les trois athlètes participeront à Paris avec l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition."

Afin de préparer au mieux le rendez-vous français, les trois Algériens ont pris part à une série de stages en Algérie et à l’étranger. Le dernier en date a eu lieu à Bucarest (Roumanie) et a été ponctué par le tournoi international Ion-Corniaud et Ladislau-Simon.

D’après le programme de l’épreuve, les épreuves de la lutte gréco-romaine débuteront lundi avec l'entrée en lice de Bachir Sid Azara et Tarek Aziz Benaissa. Pour sa part, Adem Boudjemline entamera la compétition mardi.