Un couple jette une bouteille à la mer en Grèce, il la repêche à Gaza

Belle histoire : en juillet, un couple britannique a lancé une bouteille à la mer depuis Rhodes en Grèce. C'est un pêcheur de Gaza qui l'a retrouvée dans ses filets le 15 août.

"Message in the bottle", chantait The Police. Un pêcheur palestinien de 54 ans a repêché cette semaine une bouteille à la mer, qui avait été lancée par un couple en vacances en Grèce début juillet, et a décidé de leur répondre, rapporte NPR.

Le 4 juillet dernier, alors qu'ils terminaient leur séjour à Rhodes, en Grèce, une étudiante britannique de 22 ans originaire de Litchfield et son petit ami de 25 ans, médecin depuis peu, ont jeté une bouteille à la mer. La jeune femme rêvait depuis longtemps de faire un tel geste, et son petit ami avait apporté la bouteille depuis l'Angleterre pour qu'elle puisse exaucer son souhait.

Ils ont donc mis quelques fleurs dans la bouteille, et une missive, avant de la lancer à l'eau :

"Nous sommes actuellement en vacances à Rhodes et aimerions beaucoup savoir à quel point cette bouteille est allée loin, même si ce n'est que la prochaine plage", disait leur message.

Coincée dans un filet de pêche

Plus d'un mois après, le 15 août dernier, en remontant son filet de pêche, un pêcheur de la bande de Gaza a eu la surprise d'y découvrir la précieuse bouteille. Le message avait donc parcouru plus de 800 kilomètres dans la mer Méditerranée !

L'homme a donc cassé la bouteille pour récupérer la lettre qui avait un peu pris l'eau, et son beau-fils lui a traduit le message écrit en anglais. Comme le couple avait laissé son adresse e-mail dans la missive, le pêcheur a décidé de leur répondre et a demandé à son beau-fils de s'en charger. Il explique à NPR :

"Je veux qu'ils sachent que les Gazaouis sont des gens sympathiques et désirent avoir une belle vie comme la leur. Nous aussi aimerions pouvoir voyager et faire des choses romantiques comme celle-ci". "Salut de Gaza en Palestine"

Son ami a donc envoyé le message suivant : "Salut de Gaza en Palestine. Salut à vous Zak et Beth. Mon ami a trouvé votre bouteille. L'amour est l'une des plus belles choses dans cette vie et je suis heureux quand je rencontre des gens qui s'aiment comme vous. Je vous souhaite le meilleur".

Les deux Britanniques ont été très heureux de recevoir une réponse à leur bouteille. Le jeune médecin conclut :

"C'est tragique parce que cela montre que ces gens sont coupés de tout, mais le fait que la bouteille soit arrivée là illustre parfaitement le fait que nous sommes un seul même, tous connectés par une mer et aimés par un dieu".

