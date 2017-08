Mondial 2017 (juniors) : Syoud, Ardjoune et Bellamane représenteront l'Algérie

Trois nageurs représenteront l'équipe nationale juniors garçons, lors des championnats du monde de natation, prévus à Indianapolis (Etats-Unis), du 23 au 28 août, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN).

Il s'agit de Jawad Syoud, Abdallah Ardjoune et Moncef Bellamane, encadrés par l'entraîneur national Bouchendouka Mouloud.

''L'équipe nationale s'envolera dimanche vers Indianapolis en présence de trois nageurs pour participer à cette échéance internationale. Au début, nous avons engagé quatre nageurs mais malheureusement Chichiar Abderrazek ne pourra pas être présent, faute de visa'', a indiqué à l'APS le Directeur des jeunes talents (DJTS) de la FAN, Abdelhamdi Tajaadite.

Les Algériens nourrissent de grandes ambitions pour réaliser de bonnes performances en terre US.

''Nous espérons réaliser de bons résultats lors de cet évènement, on vise les demi-finales et pourquoi pas les finales car chaque nageur a ses propres qualités. Par exemple, Syoud sera engagé dans le quatre nages, Bellamane en brasse et Ardjoune sera présent dans la spécialité du dos. Comme tout le monde le sait, la nage sur le dos est la spécialité préférée d'Ardjoune, il l'a prouvé à plusieurs reprises en battant chaque fois de nouveaux records, que ce soit sur la scène nationale ou même internationale'', a ajouté Tajaadite.

''Les sélectionnés ont commencé leur préparation lors du championnat d'Algérie de natation open, disputé à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), du 3 au 7 août. Après un break de deux jours, ils sont entrés en stage du 10 au 19 août, toujours au 5-Juillet'', a détaillé le DJTS.

Cette échéance verra l'absence de la gent féminine qui n'a pas réalisé les minima pour composter son ticket de participation.

''Les trois nageurs ont été sélectionnés après avoir réalisé les minima établis par la FAN. Par contre, les filles seront absentes parce que les minima n'ont pas été atteints'', a-t-il conclu.

APS