MDN : livraison de véhicules par la société AMS-MB/SPA à Rouïba

La société AMS-MB a procédé, mardi, à la livraison de 227 véhicules de marque Mercedes Benz au profit du ministère de la Défense nationale, représenté par la Direction centrale du matériel, ainsi qu’à des sociétés nationales publiques et privées, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la concrétisation du programme de la relance économique initié le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, visant à relancer l’industrie nationale et en concrétisation de l’intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire à la promotion des fabrications militaires, la satisfaction des besoins matériels de l’ANP et des autres structures nationales et la contribution active au développement de la production nationale, la société AMS-MB/Société par Action, sise à Rouïba, a procédé, ce jour mardi 22 aout 2017, à la livraison de deux cent vingt-sept (227) véhicules de marque Mercedes Benz au profit du ministère de la Défense nationale, représenté par la Direction centrale du Matériel ainsi qu’à des sociétés nationales publiques et privées", note la même source.

Avec cette nouvelle livraison, "la Direction des Fabrications militaires du ministère de la Défense nationale enregistre de nouveaux exploits permettant de consolider les efforts de développement de la production nationale à la lumière du grand intérêt qu’accorde le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, à ce secteur sensible et ce, à travers des orientations pertinentes, notamment en matière de qualification et de formation continue des personnels en vue de se mettre au diapason du développement technologique et du renforcement du potentiel industriel national", ajoute la même source.

La Société AMS-MB "a produit, jusqu’à ce jour, 2750 camions de différentes charges et 80 bus. Elle est également sur le point de mettre en place, avec le partenaire technologique Daimler, une plateforme moderne qui répond aux normes de qualité, et ce, dans le but de produire annuellement 15000 camions et 1500 bus de transport urbain et interurbain", ajoute le communiqué du MDN.

