Feux de forêt : 32 hectares partis en fumée entre le 1er juin et le 20 août

Quelque 32 hectares de forêts sont partis en fumée dans les wilayas de l'est et du centre du pays entre le 1er juin et le 20 août, ont indiqué mardi à Alger des responsables du secteur.

32 hectares de forêts ont été ravagés par des feux entre le 1er juin et le 20 août, notamment dans l'est du pays qui représente 49% de la superficie forestière totale de l'Algérie estimée à 4 millions d'hectares, a précisé Boumessaoud Abdeghani, directeur adjoint à la Direction générale des forêts (DGF), lors d'une conférence de presse au Centre national d'information de la Protection civile.

Selon le responsable, le facteur humain reste la principale cause de ces incendies.

APS