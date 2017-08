Réunion jeudi à Alger entre le gouvernement, l'UGTA et le patronat pour la préparation de la prochaine tripartite

Une réunion se tiendra jeudi au Palais du gouvernement (Alger) entre le gouvernement, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat avec comme principal objectif la préparation de la prochaine tripartie, a-t-on appris mercredi de source proche du gouvernement.

Cette réunion, la première du genre après la nomination du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, "se veut une prise de contact et une occasion pour des échanges préliminaires entre les trois partenaires dans le but d'une meilleure concertation", précise la même source.

Le patronat sera représenté lors de cette rencontre par le Forum des Chefs d'Entreprises (FCE), la Confédération Générale des Entreprises Algériennes (CGEA), l'Union Nationale des Entrepreneurs publics (UNEP), la Confédération Nationale du patronat Algérien (CNPA), la Confédération des Industriels et des Producteurs Algériens (CIPA), la Confédération Algérienne du Patronat (CAP), l'Union Nationale des Investisseurs (UNI), la Confédération Générale du Patronat-BTPH (CGP-BTPH) et l'Assemblée générale des entrepreneurs algériens (AGEA).

Dans son message à l'occasion de la Journée du Moudjahid, le président Bouteflika avait appelé le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques à "la solidarité, à la mobilisation et à l'unification des rangs afin de mener à bien la bataille du développement et préserver l’indépendance financière de l'Algérie et de sa souveraineté sur le plan économique".

"Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la mobilisation et l'unification des rangs afin que notre pays puisse investir de manière constructive dans les différentes capacités et potentialités de ses enfants", avait souligné le chef de l’Etat, ajoutant que "mener à bien la bataille du développement dans une conjoncture marquée par de multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 ans, exige de tous les Algériens et Algériennes, quels que soient leurs postes et fonctions, de mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce défi".

Pour le président Bouteflika "le développement, la souveraineté et l'indépendance ainsi que toutes les valeurs de notre peuple, impliquent de renforcer l'Etat de droit qui exige à son tour de promouvoir le consensus national et de resserrer les rangs face aux défis du monde contemporain".

"Le consensus et l'unification de nos forces ont constitué l'objectif principal de mon parcours politique que j'ai eu l'honneur de mener avec vous tout au long de ces années, en commençant par la concorde civile et en passant par la réconciliation nationale, deux options, qui ont permis de rétablir la quiétude dans notre pays et d'accomplir de nombreuses réalisations sur tous les plans, au service du peuple algérien", avait souligné le président de la République.

Après la mise en place de la Tripartite en 1991, le gouvernement, l'UGTA et le Patronat avaient signé en février 2014 le Pacte national économique et social de croissance avec comme objectifs notamment l'accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l'amélioration du climat des affaires, la protection sociale et l'amélioration du pouvoir d'achat.

Dans le cadre du Pacte, l'UGTA s'est engagée à contribuer à un climat économique et social favorable et à mobiliser les travailleurs en faveur de la compétitivité de la production nationale et de la stabilité sociale, alors que les employeurs se sont notamment engagés à promouvoir une économie de production et à contribuer à la lutte contre le chômage.

APS